Ponza scoperto lavoratore in nero | chiuso un ristorante e oltre 10mila euro di multa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Nel weekend appena trascorso i carabinieri della Stazione CC di, con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno svolto un controllo settoriale a diversi ristoranti dell’isola, che soprattutto in questo periodo estivo denotano un maggiore afflusso di clientela e pertanto necessitano di più manodopera. Proprio su questa manodopera si sono focalizzati i controlli dei Carabinieri Tutela Lavoro, al fine di verificare l’esatto rispetto della normativa in materia. All’esito di queste verifiche, un notodell’isola è stato sanzionato per aver impiegato unincon un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti della società che gestisce taleed una sanzione amministrativa di10.