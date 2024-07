La scelta dell’anti-Trump Kamala è la super favorita Democratici davanti al bivio Cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) New York, 22 luglio 2024 – Sono passati solo pochi secondi dalla lettera di abbandono. Con una dichiarazione separata Joe Biden ha sigillato il suo sacrificio rinunciando alla corsa presidenziale con la sponsorizzazione diHarris nella corsa alla Casa Bianca. In poche righe ha spiazzato i falchi e quei dem che puntavano ad una convention aperta per azzerare l’intero ticket democratico a poco più di 100 giorni dal voto. (FILES) US Vice President-electHarris speak virtually with the National Governors Association's executive committee during a meeting in Wilmington, Delaware, on November 19, 2020. Joe Biden on July 21, 2024 dropped out of the US presidential election and endorsed Vice PresidentHarris as the Democratic Party's new nominee, in a stunning move that upends an already extraordinary 2024 race for the White House.