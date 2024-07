Il Psg non cede Osimhen fa una richiesta a Conte | colpo di scena Napoli

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 22 luglio 2024) Assurda e imprevista svolta sul fronte: il Paris Saint-Germain none il nigeriano ha parlato concon unaprecisa Tutto gira intorno a Victor. Il mercato delè fermo, in attesa che si sblocchi la cessione dell’attaccante nigeriano. I fatti sono noti, con il rinnovo firmato lo scorso anno che era il preludio ad una cessione (molto remunerativa) del 9 azzurro. Peccato che finora nessuno, tranne dall’Arabia Saudita, si è neanche avvicinato ai 130 milioni di euro della clausola fissata da De Laurentiis, complicando di fatto i piani di Manna. Dasono pronti anche a conre uno sconto, pur non scendendo al di sotto dei 100 milioni, e di questo si è parlato negli ultimi giorno con il Psg, società che è sembrata molto vicina ad