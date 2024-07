Il primo festival italiano dell’editoria indipendente approda a Milano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il profumo della carta stampata per alcuni è così inebriante che diventa quasi una ritualità annusare prima di sfogliare. Tanto che alcune casa di profumeria hanno creato una fragranza che ricorda proprio la fusione tra l’inchiostro e la cellulosa. Gli appassionati, quindi, saranno felici di scoprire che per due giorni (dal 14 al 15 settembre) da Lampo a Scalo Farini (), in occasione dell’unicoin Italia dedicato ai magazine indipendenti, potranno circondarsi di stampe di ogni genere. Ilin questione è il Mag to Mag organizzato da Frab’s – azienda specializzata nel fare cultura del magazine – che come ci spiega la founder Anna Frabotta, «nasce dalla necessità di voler dar vita a un evento che fosse non soltanto per i lettori ma anche per mettere in connessione il mondo dei magazine indipendenti italiani e internazionali.