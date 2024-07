Golf femminile le favorite delle Olimpiadi di Parigi 2024 Nelly Korda in pole position per il bis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sarà un palcoscenico importante quello de LeNational per il torneo dinelle. Il campo transalpino, si trova a Saint-Quentin-en Yvelines, a poco più di 30 km a sud-ovest die praticamente adiacente al velodromo che ospiterà il ciclismo su pista. Un percorso che sei anni fa ha ospitato la Ryder Cup, la manifestazione più importante che possa esserci nel panoramaistico. Le ragazze scenderanno in campo dopo i colleghi maschi, con il primo giro previsto mercoledì 7 agosto, mentre il quarto che assegnerà le medaglie andrà in scena sabato 10 agosto. Al via ci saranno 60 giocatrici, non ci sarà il classico taglio dopo due giri ma tutte le partecipanti giocheranno le 72 buche della settimana, in modalità Signature Event che ha introdotto quest’anno il PGA Tour.