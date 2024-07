Eventi a Bologna cosa fare oggi lunedì 22 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22- Ecco il programma disotto le Due Torri. Alle 20.30, Valerio Lundini e i Vazzanikki sono alle Caserme Rosse per BOnsai. Alle 21, i Kool & the gang arrivano al Sequoie, sempre alle Caserme Rosse. Sempre alle 21, il DiMondi ospita in piazza Lucio Dalla il live dei Recover, ospiti dell’associazione LOTO OdV - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici. Altro appuntamento alle 21, questa volta in Montagnola: ci sarà il progetto multidisciplinare Angry Butterfly e Pulse - subversive body. Alle 21.45, in piazza Maggiore si guarda Illusioni perdute. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini guarda Povere creature.