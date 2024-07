Biden si ritira e la campagna elettorale dem ritrova slancio | 47 milioni raccolti per Harris in poche ore Trump | È una frode

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) La prima conseguenza del terremoto politico scatenato dal ritiro di Joedalla corsa alla Casa Bianca è ilto entusiasmo dei sostenitori della causa democratica. Inore, i gruppi di donatori hanno rimpinguato le casse del partito con 46,7di dollari. Fondi fondamentali per impostare la nuovadi Kamala. La vicepresidente in carica, infatti, è stata designata dacome sua sostituta nelle elezioni che si terranno tra poco più di tre mesi. Una decisione che sta trovando numerosi sostenitori tra i membri democratici del Congresso, ma che dovrà prima essere ratificata dalla convention del partito che andrà in scena dal 19 al 22 agosto, a Chicago. Nel frattempo, i repubblicani hanno già messo in campo le contromosse.