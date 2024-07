Bad Boys | Ride or Die aperti i preorder su Amazon dell' edizione 4K Steelbook Bd 4K + Bd Hd

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Susono attualmente4K(Bd 4K + Bd Hd) di Bador Die; cos'aspettate? Dopo l'accoglienza per lo più positiva del suo terzo capitolo, la saga di Badtorna sul grande schermo conor Die. Contro lo scorrere del tempo ritroviamo i nostri personaggi preferiti cambiati, ma comunque riconoscibili, nuovamente coinvolti in un caso che esplode fra azione e una certa dose di tensione, alternata alla leggerezza ribelle tipica dei "cattivi ragazzi". Will Smith e Martin Lawrence, quindi, rivestono i panni dei poliziotti più imprevedibili nella storia di Miami, accompagnati da una scrittura sempre e comunque sopra le righe. Partendo proprio dall'amore duraturo che negli anni i fan hanno continuato a dimostrare