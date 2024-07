L’Unahotels spicca il volo sulle ali Preso il cecchino Kwan Cheatham

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo il gran colpo Winston, a stretto giro di postamette a segno un altro acquisto di pregio. Arriva infatti, come anticipato ieri, alla corte di Dimitris Priftis,, ala grande Usa di validissima efficacia al tiro, specie dalla lunga, visto in Italia due stagioni fa, con discreti dividendi (12 punti e quasi 4 rimbalzi per gara, più il 37,5% dalla linea dei 6,75) alla Vuelle Pesaro; allenato da Jasmin Repesa. Uscito dal college di Akron nel 2017 ha, alle spalle, parecchia esperienza europea snodatasi tra Belgio, Bulgaria, Francia, Israele e, in ultimo, Spagna. Lo scorso anno infatti il lungo californiano ha giocato a Granada, in Acb; i suoi numeri: 13 punti e 5 rimbalzi per match, conditi da un più che discreto 38% al tiro da 3.