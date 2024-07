Gratta e vinci clamoroso | esulta ma perde subito un milione di euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024), è successo all’improvviso e neanche se l’aspettava: il tempo di gioire e si è reso conto di aver perso 1di. Alzi la mano chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di vincere una somma di denaro tale da poter fare il nababbo per il resto della vita. Magari ci si annoierebbe pure, ad un certo punto, o forse no. Quello, indubbiamente, è soggettivo. Sta di fatto che solo in pochi, beati loro, sanno veramente cosa si provi nel momento in cui si scopre di essere stati attenzionati dalla fatidica dea bendata. Brutte notizie per untore di Roma – Ilveggente.itE ognuno di loro, com’è giusto che sia, si è comportato in maniera assai diversa, quando si è reso conto che non avrebbe avuto più problemi dal punto di vista economico.