Costruzione dal basso da migliorare Il portiere e l’utilizzo dei piedi Servono tecnica e lucidità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Pochi concetti ma chiari. Il calcio di Raffaele Palladino è semplice ma ingegnoso e prevede che un elemento essenziale in fase di impostazione sia sempre il, chiamato il più delle volte a costruire l’azione dalla propria area di rigore con un passaggio diretto o verso il centrale più vicino o in direzione del quarto di centrocampo. Un fondamentale su cui tanto Terracciano quanto Christensen hanno lavorato durante il ritiro ma sul quale ancora difettano. E non è tanto il suggerimento col contagiri l’aspetto dabensì la padronanza e laquando il pallone è tra i loroe arriva in pressing l’attaccante avversario. Contro la Reggiana il numero 1 è andato in un paio di circostanze in difficoltà, rischiando la frittata come - per intenderci - fece Di Gregorio in occasione del gol di Beltran a Monza.