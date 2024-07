Bimbo di tre mesi ferito al capo durante una lite tra i genitori

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 luglio 2024) AGI - Undi soli treè stato ricoverato d'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo sarebbe rimastolatra ie non picchiato dal padre, come inizialmente rida alcune fonti sanitarie. È quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari, subito intervenuti sul posto: il piccolo è stato accidentalmente colpitounadella coppia, di nazionalità nigeriana, Borzonasca, nel Genovese. Ilè risultato complessivamente in buone condizioni, ma è stato portato al pronto soccorso in codice giallo con lesioni alla testa e un sospetto trauma cranico. In un primo momento era stato riche le lesioni erano dovute alle botte ricevute dal padre,unala notte scorsa con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Genovese. Ferita anche la donna nel tentativo di proteggere il piccolo.