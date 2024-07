Via i veleni dalla Malpensata Dopo un anno di fermo riprendono i lavori di bonifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Chi in questi giorni transita dalle parti dell’area che una volta ospitava il parcheggio dellanon può fare a meno di notare delle grosse ruspe al lavoro con diversi operai.undidel cantiere e unadel sottosuolo effettuata a più riprese per rimuovere i residui di amianto e di altro materiale pericoloso rinvenuti a fine agosto del 2023 in alcune parti del terreno, l’Arpa ha infatti dato il via libero definitivo alla ripresa deid’ampliamento del parco Olmi allal’apertura del parcheggio all’ex Gasometro e con lo spostamento del mercato del lunedì in via Spino, il Comune ha previsto per quest’area l’ampliamento del parco.