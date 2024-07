Trovate quattro piantagioni di canapa nel reggino 2 500 i fusti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 luglio 2024) Con l’ausilio degli elicotteri è stata scoperta una distesa didiindica, per un totale di circa 2.500. L’operazione dei carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, assieme ai militari del Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, ha portato alla luce la coltivazione nel territorio del comune di San Pietro di Caridà, nel. Grazie alla visione dall'alto, i militari sono stati in grado di individuare le, tutte realizzate in aree rurali, completamente nascoste alla vista e con un sistema di irrigazione ottenuto tramite due metodi diversi. In un caso, l'acqua per annaffiare la piantagione era fornita tramite un articolato sistema idrico che faceva uso di una vasca e di un serbatoio, ciascuno della capienza di circa 500 litri. Da questi la fornitura idrica era ottenuta tramite un tubo interrato collegato abusivamente al sistema idrico comunale.