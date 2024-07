Stadio 200mila euro già destinati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Le prime migliorie allo‘Riviera delle Palme’ saranno pronte entro ferragosto, e in futuro verranno finanziate ulteriori opere di manutenzione straordinaria, per un costo complessivo di 1 milione di. Sono queste le tempistiche dettate dall’amministrazione comunale riguardo agli interventi programmati per il ‘tempio del tifo’ sambenedettese, presentati ieri mattina in sala consiliare dal sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco Tonino Capriotti e il dirigente ai lavori pubblici Mauro Bellucci. Opere che si sono rese necessarie per ratificare il collaudo statico dell’impianto. "Il 30 giugno è scaduta la certificazione – ha spiegato Capriotti – E questo intervento ci permetterà di avere una certificazione valida per altri 10 anni. Sarà importante intervenire sulla struttura portante, ma successivamente bisognerà lavorare sull’intero impianto.