Metterò fine alla guerra Trump la telefonata a Zelensky sconvolge il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Donaldha parlato telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr. L'ex presidente ha definito la conversazione "molto buona", aggiungendo chesi è congratulato con lui per la candidatura dei Repubblicani alle elezioni del 5 novembre e ha condannato l'attentato nei suoi confronti. "Come prossimo presidente degli Stati Uniti, porterò la pace nele porròche è costata così tante vite e devastato innumerevoli famiglie innocenti", ha dichiarato, mentre, in un post su X, ha spiegato che i due hanno concordato di tenere un incontro personale in futuro per discutere "quali passi possano rendere la pace giusta e veramente duratura".