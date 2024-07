In partenza ’Piceno d’Autore’ Il festival a tema ’culture di genere’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Tre serate di eventi per la 15esima edizione delPiceno d’Autore di Monteprandone che quest’anno ha perdi genere. Riflessioni per una società consapevole, inclusiva, non violenta’. Il, che si terrà da lunedì a mercoledì prossimi, è organizzato dal Comune, dall’associazione ’I Luoghi della scrittura’, libreria ’Libri ed eventi’ con il patrocinino e il sostegno della Provincia, del Bim Tronto, della Bcc del Piceno e numerosi sponsor che hanno espresso solidarietà al progetto. "Nello sforzo di aprire la strada di una cultura attenta alle differenze, con questo evento si offre uno spazio di riflessione e di condivisione – ha affermato il sindaco Loggi – per approfondire il legame esistente tra i molteplici modelli sociali che caratterizzano la contemporaneità e l’appartenenza di genere, al fine di favorire una società consapevole, inclusiva, non violenta".