Il bilancio sulla mobilità dolce | Ciclabili e sicurezza la nostra sfida

(Di sabato 20 luglio 2024) Non solo Tour de France. Negli ultimi cinque anni in Emilia-Romagna sono stati realizzati oltre 900 chilometri di nuove pistee ciclopedonali, ma si punta addirittura a quota mille entro la fine del mandato, a metà novembre. Ormai "possiamo arrivare in Sicilia", ha scherzato la presidente regionale Irene Priolo (nella foto) tracciando ieri unassieme all’assessore ai Trasporti, Andrea Corsini. Al centro i risultati’ nel corso del mandato. Un fronte sul quale sono stati investiti 160 milioni di euro nel quinquennio, per 500 diversi interventiciclabile. "E’ una scelta politica molto forte quella che abbiamo fatto in questi cinque anni", ha rivendicato Corsini. "Per ogni chilometro direalizzato, facciamo un passo avanti verso un futuro più ‘verde’, rispettoso dell’ambiente e delle persone".