Can Yaman rissa a Sandokan con rivale | i dettagli della vicenda

(Di sabato 20 luglio 2024) C'è grande attesa tra le fiction tv per. Le ripreseserie, che vedrà la luce su Rai1 nel 2025, sono state segnate da una clamorosatra due dei protagonisti: Ed Westwick e Can. Come riporta il settimanale NuovoTv, secondo voci di corridoio, il divo inglese Ed Westwick, celebre per il suo ruolo in Gossip Girl, e l'attore turco Can, volto noto delle soap opera, sono passati dalle finte rivalità dei loro personaggi a veri scontri nella realtà. Westwick interpreta Lord Brooke, l'antagonista principale, mentre Canveste i panni del leggendario, la TigreMalesia. Le tensioni tra i due attori non sono un segreto per chi lavora alla produzione. Durante le riprese a Lamezia Terme, le liti sono state così frequenti e accese da costringere la troupe a separare i due.