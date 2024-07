Ursula von der Leyen cosa promette all’Europa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024)von derha ottenuto il 18 luglio il via libera definitivo al suo secondo mandato come presidente della Commissione Europea grazie al voto di fiducia dell’Europarlamento. Il suo nuovo corso si basa su due pilastri fondamentali: l’incremento degli investimenti strategici e la transizione verso un’economia sostenibile. Von der, investimenti strategici L’elezione di von derè stata accolta con entusiasmo da gran parte dei membri del Parlamento Europeo. La presidente ha ottenuto 401 voti a favore su 720 in totale. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia le hanno alla fine votato contro. La delegazione europea dei Verdi ha invece votato a favore. La presidente ha dichiarato che questo secondo mandato sarà caratterizzato da una politica di investimenti strategici mirati a rafforzare la competitività dell’Ue su scala globale.