Taranto tribunale di sorveglianza | solo nove impiegati sommersi da istanze Cgil

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: E’ difficile parlare dando il giusto valore alla parola “giustizia” quando nel luogo in cui si processano i documenti per tutte le richieste di pene alternative alla detenzione in carcere, come l’Ufficio didel corrispondentedi, ci lavorano9 persone (di cui uno sta per andare in pensione). A Lecce nello stesso Ufficio ci lavorano in 27. E’ la denuncia della FPdiche porta in luce i numeri impietosi della pianta organica dell’ufficio deldie che ha spinto la stessa organizzazione sindacale a scrivere al Presidente dello stessoe a quello della Corte di Appello diper richiedere un incontro urgente.