Struttura sottratta alla criminalità | trovata l’insegna divelta nel giorno del ricordo di Borsellino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata tirata giù“Bene confiscatomafia” al cancello di ingresso di un ex opificio in contrada Olivola. La manifestazione, promossa da Libera, per ricordare le vittime della mafia Paoloe gli Agenti di Polizia di scorta cadute a Palermo il 19 luglio 1992 al culmine della stagioni delle stragi ordinate dai Corleonesi, è stata turbata da quello che appare come un chiaro gesto di dileggio nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini. Nel pomeriggio afoso beneventano, dunque, si è materializzata l’ennesima beffa di una vicenda che non sembra trovare soluzione.