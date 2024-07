Strage di via D’Amelio | Un simbolo di lotta alla mafia e di rispetto per la legalità

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)di via: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Paolo Borsellino, un impegno comune per la giustizia e la verità Oggi, 19 luglio viene commemorato l’anniversario delladi Via, un tragico evento che ha segnato profondamente l’Italia. Il 19 luglio 1992, il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta persero la vita in un attentato mafioso. Per il trentaduesimo anniversario delladi via, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione commovente e significativa, ricordando l’importanza di questo tragico evento nella storia della nostra nazione. L’attentato, che avvenne solo 57 giorni dopo quello di Capaci, rappresentò il culmine della strategia terroristica mafiosa, mirata a piegare lo Stato e sottomettere la società attraverso atti spietati di guerra.