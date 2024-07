Siamo artisti liberi la creatività non ha limiti | ecco i Tangle la band dell’intreccio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Creare musica in totale libertà senzaalla sperimentazione e alla contaminazione. Non è un caso se glibergamaschi Fulvio Marcarini, Francesco Locatelli, Manuele Mariani e Matteo Locati hanno scelto di identificarsi con il nome, parola inglese che significa ‘intreccio’. Nei fatti loro sono un interessante garbuglio di generi: fusion, progressive, metal con un pizzico di djent (corrente musicale derivante dal progressive metal, ndr). Detto brevemente, ifanno un sano rock alternativo strumentale, ricordandoci che a volte le parole sono superflue. La loro è una musica evocativa di immagini e sensazioni, una colonna sonora a cui non c’è una interpretazione univoca. Per cui non rimane che ascoltarli e godersi il viaggio.