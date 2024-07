Previsioni del traffico per il weekend del 20 e 21 Luglio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) In estate sono tanti gli italiani che decidono di mettersi in viaggio per esplorare le mete più gettonate per le vacanze. Proprio neidi finein molti partono appunto per soggiorni prettamente estivi in compagnia di amici e famiglia. Ecco perché ledelnon sono molto rassicuranti. Con l’arrivo deldel 20 e 21, milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio verso le località turistiche. Questo flusso massiccio di veicoli porterà a condizioni diintense, condi bollino rosso in diverse ore del giorno.: le, foto Pixabay – VelvetMagSabato 20: mattinata da bollino rosso Sono in tanti gli italiani che si metteranno in strada già a partire dal prossimo 20per raggiungere le mete per le proprie vacanze. Tante persone saranno anche in viaggio di ritorno.