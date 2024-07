Lotto la dea bendata bacia Pomezia | colpo da oltre 62mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – L’ultima estrazione delha premiato il Lazio. Le due vincite più alte ottenute nell’ultimo concorso sono finite infatti nella regione. La più alta in assoluto è stata centrata a. Grazie a una giocata di 2su una quartina valida per la ruota Nazionale – riporta l’Agenzia Agimeg -, con una giocata sui numeri 7-31-58-87, il fortunato giocatore del comune in provincia di Roma, si è messo in tasca 62.500. Una cinquina praticamente con gli stessi numeri sempre sulla ruota Nazionale ha invece fruttato a un giocatore di Roma quasi 26.000. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.