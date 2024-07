Gianluca Zucchet Zucchet Italia | Aumentano le infestazioni da cimici dei letti nelle strutture ricettive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

È il parassita in assoluto con il grado di infestante più alto di tutti. Trattamenti specifici e mirati possono combattere questo problema, ma è fondamentale rivolgersi ad aziende specializzate nella disinfestazione. Roma, 19 luglio 2024. È soprannominato il parassita del viaggiatore. Il nome ufficiale è "Cimex lectularius": la cimice deiè un insetto ematofago ricomparso in modo significativo negli ultimi quindici anni in molti paesi, compresi quelli occidentali. Si suppone che questa invasione sia stata facilitata dalla globalizzazione, dal riscaldamento autonomo oggi sempre più diffuso, dall'aumento di viaggi nel mondo e dalla resistenza ai formulati chimici in commercio. Tutte queste cause hanno dato potenza alla virulenta espansione del parassita. I luoghi dove proliferano maggiormente sono le