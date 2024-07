Fagnani ecco quello che pensa della Lucarelli e come ha reagito al suo no

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tra le domande che Selvaggiasi sente porre più spesso ce n’è una su Francescae sul perché non sia mai andata a farsi intervistare da lei a Belve. La scrittrice negli ultimi due anni ha spiegato più volte il perché non l’abbiamo mai vista nel programma di Rai Due. “Ma perché devo farlo per forza? Non vado perché lì il banco vince. Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio are che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!. Se dai potenziali intervistati è vissutoun atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepitaun’imboscata.