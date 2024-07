Argentina scuse alla Francia dopo le dichiarazioni della vice di Milei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Nessun Paese colonialista ci intimidirà per una canzone da stadio, né per aver detto verità che non si vogliono ammettere“. Queste le parole scritte dpresidenteVictoria Villarruel, in seguitopolemica nata dai cori razzisti pronunciati dai calciatoriNazionale durante i festeggiamenti. Non sono tardate ad arrivare ledi Karina, sorella del presidente Javiernonché segretaria generalePresidenza. Quest’ultima ha incontrato a Buenos Aires Romain Nadal, ambasciatore francese in, ed ha chiesto scusa. Secondo quanto riportato da alcuni media,base di questo gesto ci sarebbe anche il desiderio di allentare la tensione con un Paese alleato in Europa ed evitare che la situazione peggiori.