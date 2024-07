Sciopero trasporti dal 19 al 31 luglio Napoli e Bergamo in allarme

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un mese dia dir poco turbolento per il settore dei. In svariate Regioni, infatti, vengono incrociate le braccia. Superato il giro di boa, la seconda parte del mese non promette migliorie sotto quest’aspetto. Dal 19 al 31, infatti, sono svariati i disagi previsti, tra aeroporti e ferrovie. Di seguito tutti i dettagli per poter programmare i propri spostamenti al meglio, magari modificando alcune prenotazioni previste per, ma non solo.19Previsto unodi ben 24 ore in Trentino-Alto Adige. A incrociare le braccia è il personale manutentore di RFI, che interromperà il proprio impiego a partire dalle ore 10:45 di venerdì 19. Gli interventi riprenderanno a partire dalle ore 10:30 di sabato 20. Unoindetto dalle seguenti sigle sindacali: Osr Uilt-Uil/Orsa Ferrovie e da Osr Filt-Cgil.