Parla Genevieve la 70enne rapinata nell’androne di casa | Sento ancora quelle mani addosso ora ho paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Milano – “Di notte non riesco a dormire,che mi stringono il collo. Hodi uscire di, mi viene l’angoscia anche a stare sul pianerottolo, come se ci fosse qualcuno sempre dietro l’angolo pronto ad aggredirmi”. ÈscossaGarcet Maci, settantenne francese (a Milano da decenni) che domenica pomeriggio è stata buttata a terra e derubata da due uominidel suo condominio in via Caracciolo, zona Cenisio a Milano. Una rapina violenta, raccontata dal Giorno mostrando le immagini choc riprese dalle telecamere puntate sul portone. Cosa le hanno rubato? “Mi hanno portato via una collana d’oro e tre braccialetti, con una violenza che non mi sarei mai aspettata.