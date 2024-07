Orientamento per gli adulti la Provincia presenta la prima guida | Bergamo capofila di un progetto unico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024). Lasegna una svolta nel campo della formazione, grazie al lancio dellaedizione delladiper gli, un’iniziativa rivoluzionaria nell’ambito dell’evoluzione continua. Vincenzo Cubelli, Dirigente dell’Ambito Territoriale di, ha introdotto l’iniziativa citando la legge 92 del 28 giugno 2012, cha sancisce l’importanza della crescita continua in tutte le fasi della vita, sia in contesti formali che non formali. “L’apprendimento deve essere un viaggio continuo, capace di migliorare le conoscenze, capacità e competenze per una crescita personale, civica, sociale e occupazionale” – ha dichiarato Cubelli -. Questa, frutto di un’attenta analisi delle esigenze formative della popolazione adulta, è una risorsa per chiunque cerchi di migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro o voglia intraprendere una nuova carriera.