Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 18 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 18Roberto ha deciso di acquistare un’emittente radiofonica e chiede quindi a Marina un aiuto per cercare di convincere Chiara nella cessione. A questo punto però Filippo si arrabbierà moltissimo e finirà per litigare con il padre. Guido e Mariella devono trovare il coraggio di parlare mentre Raffaele organizza una bellissima sorpresa per Ornella.