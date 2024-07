Super maggioranza Metsola La presidente uscente riconquista il Parlamento Ue | Saremo pronti a tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nessuno come lei. Robertanon solo hato la presidenza deleuropeo, ma ci è riuscita praticamente con un plebiscito: 562 sì su 699 votanti (76 schede bianche o nulle). Un record: il 90,2% dei consensi, ottenuti nel nome di larghissime intese che abbracciano delegazioni di tutti i gruppi. Von der Leyen non avrà gli stessi numeri. Un lunghissimo applauso saluta il bis della quarantacinque maltese che ha scalzato la ’rivale’ dell’estrema sinistra Irene Montero. E, soprat, l’esponente popolare è riuscita ad unire ladi governo: Forza Italia, come il resto del Ppe, l’ha naturalmente appoggiata, e l’hanno fatto pure FdI – in linea con gran parte dei Conservatori – e la Lega, nonostante il gruppo dei Patrioti a cui appartiene sia all’opposizione. Disco verde anche da S&D (Pd compreso).