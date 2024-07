Ruba bicicletta da 3mila euro nel giardino di una casa arrestato a Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Firenze, 17 luglio 2024 – Hato unadel valore didaldi un’abitazione e si è dato alla fuga. Ma non per molto. Il 34enne responsabile del furto è stato(Firenze). L'uomo, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, non avrebbe inoltre rispettato una precedente misura cautelare di presentazione alla polizia giudiziaria. A seguito del furto dellaavvenuto lo scorso 9 luglio, grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza dell'abitazione, la polizia è riuscita a risalire all'identità dell'uomo e lo ha fermato nel centro di