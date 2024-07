Pro Recco shock | società in liquidazione giocatori liberati e niente pass diretto per la Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La squadra più titolata della pallanuoto mondiale, la Pro, è inin Liguria, dove dopo l’addio del patron Gabriele Volpi, il presidente Maurizio Felugo è ora obbligato a ridimensionare il progetto. I suoi, tra i più forti al mondo, sono liberi di andare altrove e c’è la rinuncia alla wild card che dà l’accessoai gironi diLeague. L’iscrizione al prossimo campionato di Serie A1 di pallanuoto italiano non è a rischio, ma si teme che bisognerà puntare sui giovani e giocare per la salvezza e non per, come di consueto, il titolo. Una nuova proprietà, in grado di investire, può salvare tutto in extremis: c’è tempo fino al 31 luglio per partecipare alla prossimaLeague tramite i preliminari. Proinper laSportFace.