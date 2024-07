La furia e 29 coltellate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni, alle 22 circa del 3 ottobre 2023, rientra a casa con l’auto dopo l’incontro di preghiera nella sala del Regno dei Testimoni di Geova al quale aveva partecipato insieme a un’amica. Nel garage sotterraneo del suo condominio, in via del Ciclamino 31, a Rimini, viene brutalmente assassinata con 29. L’arma del delitto è un coltello da cucina. La tragica messinscena dell’assasino vuole far credere a una violenza sessuale. Alle 8.30 della mattina dopo, la nuora Manuela Bianchi ritrova il cadavere. Sul posto arriva poco dopo il suo amante, Louis Dassilva, che tocca il cadavere per accertarsi, dice, della morte.