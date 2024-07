Johnny Depp ha nuova donna nella sua vita – si conoscono da qualche anno

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è senza dubbio uno degli attori più popolari della sua generazione. Si dice che l’attorestia frequentando qualcuno di nuovo e sembra che questo nuovo amore femminile sia qualcuno che già conosciamo. Continuate a leggere per saperne di più su chi è ladella sua! L’attenzione mediatica che ha circondato il divo di Hollywood negli ultimi due anni non è stata delle migliori. La battaglia legale ha fatto notizia in tutto il mondo. La battaglia legale ha fatto notizia in tutto il mondo ed è scaturita dal fatto cheha intentato una causa per diffamazione contro la Heard per un valore di 50 milioni di dollari. La causa riguardava l’articolo che la Heard aveva scritto per il Washington Post nel marzo 2019, raccontando la sua esperienza di vittima di violenza domestica.