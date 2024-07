Consigli per l’Europa – Sfide e opportunità per la prossima legislatura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Come sottolineato dal Presidente francese Emmanuel Macron,corre un pericolo mortale. Ed è tempo di rafforzare l’impalcatura della nostra Unione e fornirle quei mezzi necessari per dare risposte efficaci ai cittadini, anche in termini di difesa e sicurezza. Da un recente sondaggio del Parlamento europeo è emerso che i cittadini sono consapevoli del momento che viviamo e avvertono cheè a un bivio . Dopo l’orrore del 7 ottobre, è aumentata l’instabilità in tutto il Medio Oriente, con ripercussioni sul traffico internazionale. A oltre due anni dall’aggressione di Putin a un Paese libero e sovrano, emerge il rischio concreto che la Russia possa sfondare le linee ucraine. Putin non è isolato. Vi è un fronte di altri regimi autoritari, dalla Cina all’Iran, che si contrappone alle democrazie liberali.