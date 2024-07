Ceo Dazn Group | Italia paese centrale nella strategia i nostri investimenti non si fermeranno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Shay Segev, Ceo di, ha parlato a Milano durante la presentazione della nuova stagione dell’OTT, a San Siro: “di, l’è un. Sta dando un contributo importante alla crescita globale del Gruppo e inon si. Siamo riconosciuti come i leaderdigitalizzazione dell’intrattenimento sportivo e a dimostrarlo sono le numerose partnership di lungo periodo con le leghe nazionali. Ad esempio, siamo il partner di riferimento per il calcio in Europa, sport che continua ad avere il seguito più importante“. Segey ha poi aggiunto: “A partire dal 2016 abbiamo investito più di 10 miliardi di euro solo per l’acquisti di diritti sportivi premium. Negli ultimi due anni ne abbiamo visto i benefici con una crescita di oltre il 100% e oltre 3.2 miliardi di dollari di ricavi.