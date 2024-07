Casentino Motorbike show a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Il 19, 20, 21 luglio 2024- nelle location di Piazza Resistenza e via Garibaldi – ospiterà una manifestazione nazionale organizzata e promossa dall’Associazione Motociclistica Altoguidata da Luciano Fornaini e il patrocinio e collaborazione del Comune di, la Federazione Motociclistica Italiana e la Vespa Club. Si tratta di una tre giorni all’insegna delle due ruote con momenti di spettacolo puro come quello che si terrà venerdì sera con rampe di lancio e atterraggio, il punto moto, stand attivi per tutti e tre i giorni e lo spettacolo Stuntman Riotriders.