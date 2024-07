Case arriva la sanatoria che fa felici gli italiani | è svolta Ecco le nuove regole | dalle cubature alle multe cosa cambia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il decreto “salva Casa” fagli. Unail cui principio di base è che il “perdono edilizio” si fa più generoso. Ma quali sono le novità più importanti?, dai sottotetti all’altezza dei soffitti, dalla tutela del paesaggio fino“variazioni sostanziali“, la tolleranza è decisamente più gentile. Dalla “stanza-casa” con bagno e cucina nello stesso ambiente al lavatoio trasformato in mini abitazione,che a tutti questi spazi sarà riconosciuta l’abitabilità. I requisiti minimi, superficie e altezza, vengono infatti ridotti: da 28 a 20 metri quadrati, se il monolocale è abitato da una persona; si scende da 38 a 28 se sono in due a viverci. La soglia minima per l’altezza dei soffitti passa invece da 2,70 a 2,40 metri (oggi ammessa solo per corridoi, bagni e ripostigli).