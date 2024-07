Viaggio nella Little Italy che vota per Trump | Daremo noi la vittoria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladi Donaldnon ha dubbi: il suo ritorno alla Casa Bianca è scritto nelle stelle. Perché le immagini del 45esimo presidente, miracolosamente sopravvissuto all'attentato durante il comizio in Pennsylvania, che alza il pugno mentre viene portato via sanguinante, sono un segno per il destino degli Stati Uniti. «Se il capo è forte, anche l'America lo sarà», continuano a ripetere gli italoamericani che in queste ore affollano i circoli repubblicani. E che non sono stupiti del fatto che abbiano tentato di uccidere, visto il clima d'odio per Usa 2024 e la polarizzazione segnata già dall'era di Barack Obama. Il Tycoon era nel mirino da tempo e chi frequenta i salotti buoni della politica statunitense attendeva soltanto che qualche esaltato imbracciasse un fucile. "Sapevamo che sarebbe successo, ma non avevamo idea di dove e quando.