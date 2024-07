Torna anche Carbonaro nel Sansepolcro | Che emozione giocare di nuovo al Buitoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)Ennesimo ritorno all’ovile per uno dei tanti giovani cresciuti nel vivaio.il 25enne Giuseppe(nella foto), difensore ma forse più esattamente jolly, si riveste con il bianconero deldopo aver indossato quello del Lama in Eccellenza umbra.ha percorso tutta la trafila nelle giovanili del, fino ad essere uno dei vicecampioni d’Italia Juniores 2016/’17 e a esordire in serie D. Ha poi proseguito in prestito alla Nestor Marsciano (vittoria in Promozione) e al Casa del Diavolo, prima di riapprodare a, vincendo nella stagione 2022/’23 il campionato di Eccellenza umbra. "È sempre bellore a casa – ha dichiarato Giuseppe– e scendere in campo nello stadio che mi ha cresciuto sarà emozionante come la prima volta.