Soldi presunta droga e insulti alla madre Martina Colombari | Achille Costacurta nei guai interviene la Polizia Postale

(Di martedì 16 luglio 2024), figlio del più noto Alessandro – detto Billy – e, è finito in uno più grosso di lui: cosa c’entra la? Dal 2020, dopo la fine del lockdown, l’ex Miss Italia ha parlato chiaramente dei problemi di suo figlio: in quel periodo, essendo costretto in casa come tutti, il ragazzo ha vissuto un momento davvero difficile. Questo lo ha portato ad avere attacchi di rabbia immotivati e inaspettati e i suoi genitori hanno deciso di rivolgersi a uno specialista. Purtroppoha continuato ad avere problemi di vario tipo: addirittura, nel 2021, è stato vittima di un brutto episodio con la, venendo aggredito da un agente. Ancora, però, nel 2023, lui stesso è stato invece l’aggressore di un poliziotto a seguito di una sfuriata in taxi.