Export e turismo trainano l’economia toscana | l’Irpet scatta la fotografia dell’economia toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024) FIRENZE – Sono dati moderatamente positivi quelli delche emergono dall’ultimo rapporto del, presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati ai vertici della Regione. Si valutano opportunità e criticità, a partire dal contesto nazionale e internazionale, in questo momento non certo roseo anche a causa dei noti venti di guerra. Si parte da uno sguardo al quadro internazionale: instabile a causa del perdurare delle tensioni geopolitiche ma con un Pil globale positivo, +3,2%, seppur diversificato (+2,5% Usa, +5,2% Cina, +0,4% area euro). Cala l’inflazione, processo che dovrebbe continuare in proporzione all’abbassamento del costo del denaro da parte delle Banche centrali. Venendo all’Italia e alla, nel 2023 il Pil ha continuato a crescere,+0,7% (0,6% nazionale), ma meno rispetto al biennio precedente