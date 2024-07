Vergogna politica un orrore disumano Ilaria Salis contro Meloni come la sbugiardano | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Sono stata detenuta per oltre 15 mesi in condizioni contrarie ai più basilari principi di umanità e ho fatto esperienza sulla mia pelle della logica punitiva e vendicativa del carcere":lo ha scritto in un post su Instagram, spiegando poi di volersi impegnare per "portare fuori la voce e i vissuti di chi soffre nelle prigioni". Secondo l'attivista, accusata di aggressione in Ungheria ed eletta eurodeputata con Avs, bisogna "mettere radicalmente a critica il sistema-carcere e ripensare dalle fondamenta il modo di risolvere i rapporti di ingiustizia nella società". Laha sottolineato che "la situazione delle carceri italiane ha raggiunto un livello intollerabile" per via del "sovraffollamento". Poi, neanche a dirlo, ha puntato il ditroil governo: "Il numero dei giovani reclusi nelle carceri minorili è in vertiginoso aumento".