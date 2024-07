Promozione prodotti agroalimentari l’Ue dimezza i fondi | Italia il Paese più colpito quali rischi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Commissione europea punta are iper ladeiagricoli. Nel nostrola decisione ha suscitato l’allarme delle associazioni di categoria e dei produttori che temono un freno alla crescita dell’export del made in Italy a tavola, salito nel 2023 alla cifra record di oltre 64 miliardi di euro. Gli operatori temono che sfumi il lavoro fatto negli ultimi anni per spingere l’internazionalizzazione del cibo, dell’olio e dei vinini.ta La proposta della Commissione europea è quella di ridurre del 51% il budget. Si passerebbe così da 185,9 milioni di euro a 92 milioni. Le risorse, inoltre, verrebbero assegnate solo ai programmi semplici, mentre i programmi multipli sparirebbero dall’agenda.