Milan Morata conferma il sì | tra pochi giorni il capitano della Roja firmerà per i rossoneri

(Di lunedì 15 luglio 2024)o, 15 luglio 2024 -: è partito il conto alla rovescia. Dopo la vittoria degli Europei dasua Spagna, sotto gli occhi di Moncada, Ibrahimovic e Kirovsky (dt diFuturo), il giocatore hato la volontà di lasciare l'Atletico Madrid e di accettare la proposta dei. Il contratto sarà di lunga durata, attorno ai quattro anni, a circa 5 milioni a stagione. Il centravanti, 32 anni a ottobre, è legato all'Atletico (21 reti nell'ultima stagione tra campionato e coppe) fino al 2026, ma ha una clausola rescissoria di 13 milioni.è già stato in Italia due volte con la Juventus ed è sposato con Alice Campello, veneta. Il legame con il nostro Paese è forte ed ha inciso nella sua scelta. Cosa succede oggi e nei prossimie ilDopo i festeggiamenti per la conquista degli Europei previsti per oggi, dal ricevimento del re Filippo VI alla parata in mezzo ai tifosi a Madrid,incontrerà l'Atletico per comunicare la sua decisione e icontatteranno la società per informarlivolontà di pagare la clausola rescissoria.