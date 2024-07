La storia Pero dalla gioia all’incubo | salta l’iscrizione alla A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Milano)in soli 40 giorni. Dopo aver conquistato ad inizio giugno – sul campo e con pieno merito – la prima storica promozione in Serie A, ilfemminile ha annunciato di non potersi iscrivere nella massima categoria di calcio a 5 per la stagione 2024/2025. La notizia era nell’aria da qualche giorno e la società ha confermato la decisione sui propri canali social con le parole ufficiali del direttore generale Andrea Badini. "Ci siamo dovuti scontrare con una serie di problematiche più grandi di noi che ci hanno costretto, a malincuore, a rinunciaremassima serie". Le problematiche citate dal dg del club lombardo sono dovutemancanza di un impianto adatto – la Vista Vision Arena dove le biancoblu giocano da sempre non ha i requisiti per la Serie A – a cui è legata di conseguenza la scarsità di fondi a disposizione, un fattore che colpisce costantemente le società di futsal ma anche quelle di tanti altri sport non professionistici.